BRUSSELVanaf vandaag gaat de prijs van diesel nog maar eens omhoog, dit keer met nog eens 3,2 eurocent per liter. Ook vorig week ging de dieselprijs al eens omhoog. Er zijn twee belangrijke factoren die de prijsstijgingen verklaren. De geopolitieke spanningen, en dan vooral die rond Iran, jagen de prijs voor de ruwe olie omhoog. Wat specifiek diesel betreft, speelt in ons land ook het cliquetsysteem een rol. Dat zorgt ervoor dat bij dalende maximumprijzen de helft van de daling wordt omgezet in een stijging van de accijns op diesel.