Theo Francken opent de dans op Extrema Outdoor

Met een flinke batterij beats is vrijdag rond De Plas van Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren de achtste editie van Extrema Outdoor op gang getrapt. Zo’n 15.000 feestvierders haalden hun beste dansbenen boven op de eerste van drie festivaldagen die geldt als een geslaagd opwarmertje. Ze genoten van techno, deep house en het leuke aanbod aan randanimatie waaronder de kleinste disco ter wereld. Ook staatssecretaris voor asiel Theo Francken (N-VA) zag dat het goed was.