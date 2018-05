“Komen gemotiveerd aan de aftrap”

Zondag valt zo goed als zeker het doek over de titelstrijd in eerste amateur. De slotwedstrijd staat weliswaar volgende week nog gepland, maar niemand gelooft dat Dessel en het volledig uitgebluste Deinze de hoofdrolspelers Knokke en Lommel nog een strobreed in de weg zullen leggen. “Als zondag onze afwerking van een hoger niveau is dan de afgelopen wedstrijden, komt het zeker goed”, blikt Lommel-trainer Tom Van Imschoot vooruit.