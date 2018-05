Initia Hasselt en Achilles Bocholt beginnen zaterdag in de Hasseltse Alverberg aan hun best of three. De ploeg die het eerst twee wedstrijden wint is kampioen van België. De twee Limburgse tenoren waren dit seizoen beide al aan het feest. Hasselt won de beker, Bocholt trok in de BeNeleague aan het langste eind.