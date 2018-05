Het scheelde maar een paar jaar of ze waren ploegmaats geweest bij Overpelt Fabriek. Vier jaar nadat Rudi Vossen er zijn carrière op nationaal niveau beëindigde, begon ook Vital Vanaken er aan het laatste hoofdstuk in zijn loopbaan. Beide voetbalvaders komen elkaar nog elke twee weken tegen op de tribunes van Jan Breydel en hebben wellicht meer gemeen dan ze zouden vermoeden. Allebei voetbalden ze op het hoogste niveau en hun zonen schopten het tot profvoetballer. Hans en Jelle kwamen op hetzelfde moment bij Club Brugge terecht en wat ook opvalt: ze blijven altijd met de voetjes op de grond. Een karaktereigenschap die ze van hun vader geërfd hebben. Rudi: “Niemand zit graag op de bank. Maar als Jelle altijd had willen spelen, had hij voor Eigenbilzen moeten kiezen.” Vital: “Hans en de Rode Duivels? Je moet als Belg vooral blij zijn met deze sterke lichting.”