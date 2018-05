Quizvraag: tegen welke eersteklassers kon Ally Samatta sinds zijn komst naar Genk nog niet scoren? Antwoord: Moeskroen en... Anderlecht. Toch zien ‘Les Hurlus’ hem liever niet komen. Drie assists in onderlinge duels met de Henegouwers is ook niet mis. Blijft dus één blanco blad: dat met een paars-witte kleur. Het moment lijkt gunstig om ook op die pagina dit weekend iets in te vullen. Samatta heeft de smaak te pakken. “Ik heb er lang op moeten wachten”, aldus de 25-jarige Tanzaniaan. “Maar eindelijk vallen de goals weer. Drie in twee wedstrijden. Dat smaakt naar nog. Hopelijk kan ik zondag die nul uitwissen.”