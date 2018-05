“Werkdagen van twaalf uur zijn hier dagelijkse kost”

GenkDinsdag gaan directie en werkgevers van Inter-Beton aan tafel zitten om te onderhandelen over de werkdruk die de werknemers van het bedrijf ondervinden. Vrijdag hadden ze in alle Belgische vestigingen het werk neergelegd uit protest tegen de vele overuren die ze moeten draaien. Die brengen volgens de vakbonden niet alleen de veiligheid op de weg in het gedrang, maar ook het sociale leven van de werknemers.