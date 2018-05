Eerst twaalf jaar voor specialist studeren, dan jaren werkloos

HasseltVan de 187 gynaecologen die de komende vijf jaar afstuderen, zal slechts de helft (91) meteen aan de slag kunnen. Dat blijkt uit een onderzoek van twee assistent-gynaecologen dat in het medische tijdschrift De Specialist verschijnt. Ook voor andere specialisaties, zoals chirurgie en radiotherapie, is er een groot overschot. “Er zijn al chirurgen die terechtgekomen zijn in de reissector of in een tuincentrum”, zegt Pascal Selleslagh, hoofdredacteur van De Specialist.