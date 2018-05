Thierry Neuville blijft gespaard van pech en gaat aan de leiding in Rally van Portugal

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) heeft vrijdag de leiding veroverd in de Rally van Portugal, de zesde manche in het wereldkampioenschap. Na negen klassementsritten heeft onze landgenoot 17.7 seconden voorsprong op de Brit Elfyn Evans (Ford Fiesta). De Spanjaard Dani Sordo (Hyundai) volgt als derde op 24.3 seconden. Wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta) behoort tot een groepje piloten die het einde van de eerste dag niet haalden.

De eerste volledige racedag in Portugal maakte meteen veel slachtoffers. In de eerste klassementsrit van de dag moest de Finse leider Ott Tänak (Toyota Yaris) met mechanische pech de strijd staken na een botsing. Land- en ploeggenoot Jari-Matti Latvala stond de daaropvolgende proef aan de kant met een kapotte ophanging.

Bij de eerste middagproef liep het fout voor WK-leider Ogier. De Fransman parkeerde zijn Ford Fiesta tussen de bomen en kon niet verder. Hayden Paddon crashte en gooide de handdoek. De Britse ploegmaat van Neuville werd uit voorzorg naar het ziekenhuis afgevoerd. De Noor Andreas Mikkelsen (Hyuandai) liep technische averij op en moest de zevende, achtste en negende proef aan zich laten voorbijgaan. De Brit Kris Meeke (Citroen C3) en zijn Ierse ploeggenoot Craig Breen verloren dan weer kostbare tijd door een aantal lekke banden.

De Spanjaard Dani Sordo begon als leider aan de middagproeven, maar reed rond op versleten banden en verloor veel tijd. Neuville koos dan wel voor zachte banden, wat in de Portugese hitte nadelig zou moeten zijn, maar bleef als enige topper gespaard van pech. Een ontketende Neuville sloot de racedag af met de snelste tijden in vier opeenvolgende chronoritten. In de stand klimt hij van de vijfde naar de eerste plek. De Oostkantonner kan door de tegenspoed van zijn rechtstreekse concurrenten in de WK-stand een uitstekende zaak doen.

Zaterdag staan er zes ritten op het programma, zondag worden er nog vijf races afgewerkt.