Fans van ‘Thuis’ kijken droevig toe hoe Luc Bomans begraven wordt (maar krijgen meteen verrassing van formaat)

Het team van ‘Thuis’ trok alle registers open om Luc Bomans een waardig en vooral emotioneel afscheid te geven. Tranen vloeiden met tuiten bij de andere personages, terwijl een postuum filmpje en een emotioneel nummer van Stef Bos maakte dat ook televisiekijkend Vlaanderen vrijdagavond een krop in de keel kreeg. Totdat de fans zagen welke verrassing de scenaristen in petto hadden...

Foto: één

Lucske Bomans is niet meer. Vorige week woensdagavond keken kijkers geschokt toe hoe het personage zijn laatste levensadem al uitblies. Afscheid van een legendarische man, zowel in de reeks als achter de schermen, want al sinds de 65ste aflevering van thuis in 1996 is acteur Marc Willems (70) erbij.

Laatste woorden

De begrafenis van de ondernemende maar sluwe zoon van de familie Bomans stond garant voor uiteenlopende emoties, want na een lange tijd als slechterik, ging hij door het leven als een goedzak, glimlachend in zijn rolstoel. Net zoals vlak voor zijn zelfmoordpoging enkele jaren geleden kreeg de groep aanwezigen een filmpje te zien van Luc Bomans in levenden lijve. De inhoud was deze keer louterend en emotioneel: “Merci allemaal” en “sorry, ik ben een stomme kloot” waren zijn laatste woorden.

Maar het was pas toen de levensgenieter en manipulator op de begraafplaats ten ruste werd gelegd, dat er in de laatste seconde een verrassing van formaat aanwezig was. De moordlustige Julia, die van het toneel leek verdwenen te zijn, was er vanuit de psychiatrie in geslaagd om de man die ze ooit wilde vermoorden een krans op te sturen…

Foto: één

Dat belooft

De spanning bouwt duidelijk op, en dat verbaast niemand. De seizoensfinale van de Vlaamse soap is immers in zicht. Op donderdagavond 14 juni - want op vrijdag spelen de Rode Duivels - toont ‘Thuis’ hun laatste aflevering, alvorens meer dan twee maanden van het televisiescherm te verdwijnen.

De (mogelijke) terugkeer van Julia vormt alvast voer voor speculatie. Want komt zij nu plots opnieuw in de picture, omdat ze zoals vorige jaar een belangrijke rol heeft in de seizoensfinale? Krijgen we te zien hoe de wraakzuchtige ex-vriendin opnieuw doorslaat? Of richt zij haar pijlen bijvoorbeeld op Mayra, want actrice Muriel Bats zal immers uit de reeks verdwijnen? Of mogen we een plottwist veranderen in verband met haar baby, want die heeft Mayra immers verwisseld bij de geboorte...