David Vandecauter is Provinciaal Voetballer van het Jaar

David Vandecauter is vrijdagavond verkozen tot Provinciale Voetballer van het Jaar. De bijna 37-draaischijf van kampioen Helson ging in ons referendum in eerste provinciale Melo-middenvelder Marco D’Ignazio (de winnaar van vorig jaar) en Herk FC-speler Stijn Quintiens vooraf. “Dit is een leuke erkenning”, reageerde Vandecauter, die zijn prijs uit handen kreeg van voetbalanalist Johan Boskamp en FC De Kampioenen-voorzitter Balthazar Boma.