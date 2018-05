Nieuwe toeristische attractie vanaf 8 jaar: Opblaasbaar waterpretpark op Terhills

Dilsen-Stokkem -

Vanaf 23 juni kan je op de Vulex waterplas in Lanklaar terecht voor waterplezier op een groots opblaasbaar pretpark op het water. “Dat is wel 1.500 vierkante meter groot en toegankelijk voor 140 mensen tegelijk”, zegt Elke Venken van Terhills Cablepark. “Het is een nieuwe toeristische attractie voor iedereen vanaf 8 jaar.” Het gaat om een initiatief van LRM.