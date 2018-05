Clown Nico (62) veroordeeld tot 5 jaar cel voor verkrachting: “Mijn dochter lijdt nog altijd onder het misbruik”

Peer -

De 62-jarige clown en voormalig frituuruitbater D.V. uit Grote Brogel (Peer) is vrijdag voor de correctionele rechtbank in Hasselt veroordeeld tot 5 jaar cel. D.V., die optrad als clown Nico, is schuldig bevonden aan de verkrachting van vier meisjes en de aanranding van zes meisjes, allen tussen 10 en 16 jaar. Hij gaf hen tussen 2000 en 2015 geld of speelgoed als ze hun kleren uittrokken en vergreep zich dan aan hen. “Voor mij had die man nog veel zwaarder gestraft moeten worden”, zegt de moeder van een van de slachtoffers. “Mijn dochter krijgt bijna drie jaar na het misbruik nog altijd psychologische begeleiding.”