Deze voornamen zijn het populairst in uw gemeente

Hasselt -

Jan en Maria zijn de populairste voornamen in Limburg. Dat blijkt uit gegevens van het Belgisch statistiekbureau Statbel. Zij hebben voor het jaar 2017 gekeken naar de meest voorkomende namen per gemeente. Uit de lange namenlijsten selecteerden wij per gemeente de top drie. In 43 Limburgse gemeenten staat Maria in de top 3. Bij de mannen is er meer variatie te zien. Daar is de meest voorkomende naam Jan, die in 21 gemeenten in de top 3 staat. Voor de gemeente Herstappe zijn geen er gegevens beschikbaar.