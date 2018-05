Na twaalf (!) keer top vijf wint Franse spurter eindelijk zijn eerste profkoers en dus volgden er tranen

De 24-jarige Fransman Hugo Hofstetter (Cofidis) heeft vrijdag in eigen land zijn eerste profzege geboekt. In de openingsetappe van de 30e Ronde van de Ain (cat. 2.1) bleef hij in een massaspurt zijn landgenoten Lorrenzo Manzin en Lilian Calmejane voor. Emiel Vermeulen, de enige Belg aan de start, werd zevende. Hofstetter is meteen ook de eerste leider.

Nadat de vroege vluchters Isaac Canton, Dimitri Bussard en Jan Tschernoster bij de lurven waren gegrepen, kwam de verwachte massasprint er aan het eind van de vlakke eerste etappe van 166 kilometer tussen Saint-Vulbas en Montrevel-en-Bresse. Vooral de Franse ploegen Groupama-FDJ en Cofidis waren actief in de voorbereiding op de sprint.

Hofstetter maakte dat werk van Cofidis prima af. Hij kwam vlot uit het wiel en won met duidelijke voorsprong. Hofstetter haalde dit seizoen al vijftien keer de top tien en vijfmaal het podium, maar winnen kon de derdejaarsprof nog nooit. Het verklaarde de emoties bij de Fransman na de aankomst.

¡Victoria para Hugo Hofstetter en la 1ª etapa! #TourdelAin pic.twitter.com/rZuaNZ57C2 — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 18 mei 2018

De Ronde van de Ain, in een recent verleden nog een platform voor verschillende grote namen om zich terug in vorm te rijden na een korte break of voor talentrijk talent om zich in de kijker te fietsen, moet het dit jaar stellen met een bescheiden bezetting. Dit weekend staan er nog twee etappes op het programma. De slotrit eindigt zondag bovenop de Col de la Faucille.