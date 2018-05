Dylan Groenewegen spurt met tweede ritzege terug naar leiderstrui in de Ronde van Noorwegen

Dylan Groenewegen heeft opnieuw de leiderstrui van de Ronde van Noorwegen (cat. 2.BC) in zijn bezit. Na ritwinst op de eerste dag spurtte de Nederlander van LottoNL-Jumbo vrijdag ook naar de zege in de derde rit.

De vroege vluchters slaagden er ei zo na in het peloton te verrassen in de golvende derde etappe over 175 kilometer tussen Moss en Sarpsborg. De Nederlander Jeroen Meijers en de Noren Krister Hagen, Torkil Veyhe en Lars Saugstad doken met een kleine voorgift de laatste kilometer in, maar werden toch nog teruggegrepen voor de spurt.

In die sprint stond er net zoals woensdag geen maat op Groenewegen. De 24-jarige Nederlander, vorig jaar de beste op de Champs-Elysées tijdens de slotrit van de Tour, was duidelijk de beste ondanks de hellende aankomst. Hij klopte twee Noren: de ritwinnaar van donderdag, Edvald Boasson Hagen, en leider Sondre Holst Enger. Pieter Vanspeybrouck was opnieuw de beste Belg, met een vijfde plaats.

Dankzij de bonificatieseconden komt Groenewegen terug aan de leiding in het algemene klassement. Hij heeft nu een seconde voorsprong op Enger en Hagen. Vanspeybrouck is vierde op zeventien seconden. Het slotweekend van de Ronde van Noorwegen kan het algemene klassement nog aardig op zijn kop zetten, zaterdag en zondag worden de twee lastigste etappes afgewerkt.