Vergeet Yanny en Laurel: dit audiofragment is nog veel gekker

Deze week stond het internet op zijn kop door een gek geluidsfragment waarbij sommigen ‘Yanny’ en anderen ‘Laurel’ meenden te horen. Nu is er een zo mogelijk nog gekker fragment opgedoken. Afhankelijk van welk woord je eerst in gedachten hebt, hoor je ‘brainstorm’ of ‘green needle’.

Er werd de laatste dagen vurig gedebatteerd over of het nu ‘Yanny’ of ‘Laurel’ was en uiteindelijk heeft ook de maker van het inmiddels beroemde geluidsfragment zich met de discussie gemoeid. Maar alsof één verhitte discussie per week nog niet genoeg is, duikt er nu een nieuw fragment op dat nog meer tot de verbazing spreekt.

In het clipje, dat naar verluidt uit een of andere reviewvideo is geknipt, is ‘brainstorm’ of ‘green needle’ te horen. Hoor je het ene woord, dan raden we je aan om even aan het andere van de twee te denken en vervolgens nogmaals te luisteren. Verbluffend, niet?