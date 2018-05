Deze programma’s mag u op 21 mei niet missen

Op Eén start vandaag de reeks van Ben Crabbé over de Rode Duivels. in ‘Iedereen Beroemd’ zien we Benny Gos, drankenhandelaar uit Heers, deze week aan het werk. In ‘Belpop’ is het de beurt aan Flip Kowlier. De voorlaatste aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ is gewijd aan het repertoire van Jasper Steverlinck.