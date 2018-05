Gluren bij BV's: Ella Leyers en haar lief grappen over minnaar

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram, die we graag even voor je bundelen.

Sean Dhondt voelde zich als een moderne Peter Pan omdat hij indoor ging skydiven.



Als Ella Leyers en haar lief dj Faisal afspreken om elkaar te zien, moeten ze eerst hun minnaar wegsturen. Althans, dat vertellen ze al eens bij wijze van grapje in hun sms'jes. Bij een screenshot van hun conversatie verzekert Ella dat er geen Kevin in het spel is. En dat het grote liefde is tussen zichzelf en de dj.

Tennisster Kim Clijsters heeft een wel heel bijzonder beeldje in de tuin... "Een deel van de tafeldecoratie. Hij kan knipogen ook", schrijft ze bij een kiekje van haar Engelse bulldog op de tuintafel.



Joke van de Velde straalt in trouwjurk, maar ze gaat niet trouwen. Ze maakte zich op voor het huwelijk van het jaar tussen prins Harry en Meghan Markle en vroeg zich vooral af welke kleur de hoed van de Queen had.

Een bericht gedeeld door joke van de velde (@jokevandevelde1) op 16 Mei 2018 om 3:08 (PDT)



Groot probleem ten huize Evy Gruyaert. "Lap, mini muis is met mijn handtas weg. Well, ze kan maar stylish arriveren bij de onthaalmoeder zeker?", schreef ze bij een kiekje van dochter Helena die met haar tas in de hand zit.



Danira Boukhriss als Minnie Mouse? Dat ziet er ongeveer zo uit. "Just another day at the office", schreef de presentatrice erbij.



'Familie'-actrice Sandrine André zit voor haar werk op het vliegtuig richting Portugal. Hint ze hiermee naar een buitenlandse seizoensfinale van de soap?



Hoe James Cooke opstaat? Met zijn kat naast hem, zo blijkt. "Mijn nieuwe wekker", schrijft hij bij het kiekje van het pluizige dier.



Presentator Adriaan Van den Hoof voelt zich weer even een kind op een bmx. "Terug een beetje twaalf jaar", schrijft hij bij een stoere foto.