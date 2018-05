Verwachte massaspurt in de Giro is een prooi voor machtige Elia Viviani, die Quick-Step zege nummer 32 bezorgt

Elia Viviani heeft de dertiende rit in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan van Quick-Step Floors was na 180 vlakke kilometers tussen Ferrara en Nervesa della Battaglia de snelste in de verwachte massaspurt. Sam Bennett en Danny van Poppel vervolledigden het podium. Simon Yates blijft leider in het algemene klassement.

Het peloton verzamelde voor de dertiende etappe in universiteitsstad Ferrara, voor een trip van 180 km naar Nervesa della Battaglia (Treviso), debutant in de Girogeschiedenis. Hoe strijdlustig de naam van de aankomstplaats ook, dat kon niet gezegd worden van het parcours. Dat mocht bestempeld worden als biljartvlak, met alleen op twintig kilometer van de finish de kruin van een helling van vierde categorie. Vierde knoopsgat was allicht dichter bij de waarheid. Van de tien kilometer zogezegd klimmen naar Montello, gingen er meer dan vier immers licht bergaf. Voor de rest bleven de percentages beperkt tot 3 à 4 procent met een korte piek van 9 procent.

Er moest amper negen kilometer worden gewacht om de klassieke vroege vlucht te zien vertrekken. Die had vijf renners aan boord: de Italianen Andrea Vendrame (Androni), Alessandro Tonelli (Bardiani) en Marco Marcato (UAE), de Spanjaard Markel Irizar (Trek) en de Albanees Eugert Zhupa (Willier Triestina). Zes kilometer verder reden ze al 3’44’’ voor het peloton uit. Evenmin als daags voordien voelden de ploegmaats van de snelle mannen er echter iets voor om de kloof te laten uitdeinen. Er werd meteen een goeie minuut af geknepen. Eén en ander zorgde na een uur wedstrijd voor een stevig gemiddelde van 45,682 km/u.

Geen maat op Viviani

De groep, met daarin naast Bora ook een duo van Quick-Step aan het werk, liet de koplopers voortdurend voor zich uit schommelen met een boni van zowat drie minuten. Veel meer dan wat publiciteit pakken voor de sponsor zat er op die manier niet in voor de avonturiers van de dag. Elia Viviani grabbelde ondertussen nog een paar puntjes mee voor zijn paarse trui. Met nog goed vijftig kilometer voor de boeg staken de achtervolgers in het peloton een tandje bij. Twintig kilometer verder, na een eerste passage aan de streep, was het verschil al teruggebracht tot minder dan een minuut.

Voor Tony Martin ging het op het enige klimmetje van de dag niet snel genoeg. Met nog 26 kilometer op de teller versnelde hij. Quick-Step stuurde Eros Capecchi mee als waakhond, gevolgd door Kirsts Neilands (Israel Cycling) en Davide Ballerini (Androni). Langer dan een paar kilometer hielden ze het niet vol, vermits alle werk op de schouders viel van Martin. Het begon lichtjes te regenen, maar iedereen geraakte ongehavend door de vrij bochtige afdaling. De koplopers voelden ondertussen wel de hete adem van de groep in de nek. Op iets meer dan zes kilometer van de streep zat hun uitstap er op. Het laatste gaatje werd gedicht door de Katusha-troepen van Baptiste Planckaert.

Niets kon een massasprint toen nog verhinderen. Ook Marco Coledan (Willier Triestina) niet, met een flukse demarrage in het zicht van de rode driehoek. Elia Viviani, donderdag nog verkleumd overboord gegooid in de finale, profiteerde ervan om de critici van antwoord te dienen met een derde ritwinst. De Italiaan haalde het met sprekend gemak voor Sam Bennett en Danny van Poppel.

De hattrick is compleet voor Elia Viviani ! Hij wint etappe 13 voor Benett en van Poppel! #Giro101 #Giro pic.twitter.com/lft734SzZM — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 18 mei 2018

Uitslag:

1. Elia Viviani (Ita) in 3u56’25”

2. Sam Bennett (Ier) z.t.

3. Danny van Poppel (Ned)

4. Sacha Modolo (Ita)

5. Ryan Gibbons (ZAf)

Stand:

1. Simon Yates (Eng) in 55u54’20”

2. Tom Dumoulin (Ned) +47”

3. Thibaut Pinot (Fra) +1’04”

4. Domenico Pozzovivo (Ita) +1’18”

5. Richard Carapaz (Col) +1’56”