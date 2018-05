Vanaf september grootscheepse spoorwerken in Limburg

Na het politieke akkoord eind vorig jaar, heeft de Vlaamse regering vanmiddag officieel groen licht gegeven voor 100 miljoen euro aan bijkomende spoorinvesteringen. Het Vlaams geld komt bovenop de 371 miljoen euro die de federale regering uittrekt voor de periode 2018-2022. Een groot deel daarvan, 162 miljoen euro, gaat naar Limburg. Dit najaar al starten de eerste grootschalige werken, met de elektrificatie van de lijn Mol-Hamont.

De beslissing van de Vlaamse regering is historisch te noemen, want voor het eerst betaalt Vlaanderen mee aan de spoorinvesteringen in ons land. Dat is tot nader order nog altijd een exclusief federale bevoegdheid, maar Vlaanderen vindt nu dus dat het tijd is om een versnelling hoger te schakelen. Daarom trekt de Vlaamse regering 100 miljoen euro uit om elf projecten die zij prioritair acht te cofinancieren.

LEES OOK. Vlaanderen investeert voor het eerst op grote schaal in spoorprojecten

“Het is voor mij niet evident dat Vlaanderen gaat betalen voor een federale bevoegdheid, maar nood breekt wet”, zegt Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). “We kunnen niet blijven wachten op deze investeringen. Dankzij de cofinanciering kunnen we sneller gaan. Vlaanderen kiest voor het eerst zelf welke spoorwerken prioritair zijn, ziet toe op de uitvoering en versnelt met eigen middelen de realisatie. Zo krijgt Vlaanderen voor het eerst reële beslissingsmacht over het spoor.”

163 miljoen voor Limburg

Van de totale som van 471 miljoen euro die de komende jaren in het Vlaamse spoor wordt geïnvesteerd, gaat een groot deel (162 miljoen euro) naar Limburg. Dat is nodig om een inhaalbeweging te maken, want onze provincie hinkt al jaren achterop. Met het grootste deel van het geld worden de spoorlijnen Mol-Hamont (lijn 19) en Balen-Zonhoven (lijn 15) eindelijk geëlektrificeerd. De twee lijnen waren de laatste belangrijke niet-geëlektrificeerde stukken spoorweg in Vlaanderen. Op termijn moeten de lijn Mol-Hamont ook over de volledige lengte worden verdubbeld.

“De werken aan de elektrificatie van de lijn Mol-Hamont starten al in september-oktober van dit jaar”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van spoorbeheerder Infrabel. “Die werken moeten klaar zijn ten laatste tegen eind 2020. Want we krijgen hiervoor ook Europese subsidies en die vervallen anders.” In totaal investeren de federale en Vlaamse overheid 83,5 miljoen in dit project (62,5 federaal en 21 miljoen Vlaams geld).

Verdubbeling gesneuveld

“”De werken aan de lijn Balen-Zonhoven zullen wellicht ergens in 2019 van start gaan en tot eind 2022 duren. De studies hiervoor zijn intussen al in een vergevorderde fase”, zegt Baeken. Hiervoor trekt Vlaanderen 16,2 miljoen uit en de federale overheid 40 miljoen, samen 56,2 miljoen. Van de geplande verdubbeling, waarvan eerst sprake was, is in de plannen wel geen spoor meer. Volgens bronnen zou de verdubbeling gesneuveld zijn ten koste van meer investeringen in lijnen 18 en 19.

Voor de reactivering van de lijn 18 Hasselt-Neerpelt wordt namelijk 16 miljoen gereserveerd (1 miljoen federaal, 15 miljoen Vlaams). Met dat geld wil minister Weyts de komende jaren bestuderen hoe de lijn het best heraangelegd kan worden. Weyts wil koste wat het kost voor 2022 ook al de eerste spade in de grond. Wat dat precies betekent is onduidelijk.

Tot slot zitten in de Limburgse investeringen ook bijdragen aan de renovaties van het station van Hasselt (5,7 miljoen), een nieuwe parking in Leopoldsburg (500.000 euro) en de verhoging van de perrons in Sint-Truiden (800.000 euro).

Naar Weert?

De investeringen zijn niet alleen goed nieuws voor de mobiliteit in Limburg. Van zodra de lijn Mol-Hamont geëlektrificeerd is, kan er in principe ook een verbinding worden gemaakt met het Nederlandse Weert. Een actiegroep verzamelde 10.000 handtekeningen voor de heropening van het stukje van de IJzeren Rijn voor passagiersvervoer. Daarvoor moet aan Nederlandse kant 9 km spoor worden geëlektrificeerd (tussen Budel en Weert). De regering Rutte III heeft die werken expliciet opgenomen in haar regeerakkoord en is bereid samen met de provincie Nederlands-Limburg elk de helft te financieren. Als er terug een trein komt tot Weert, zou dat voor Vlaanderen de tweede spoorwegovergang met Nederland zijn, na die in het Antwerpse Essen. Vanuit Weert is het per trein slechts anderhalf uur tot Amsterdam.