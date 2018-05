Politie waarschuwt: laat je op straat niet knuffelen door iemand die je niet kent

Twee Roemeense twintigers zijn woensdag aangehouden in Knokke-Heist omdat ze betrapt werden op de diefstal van een duur polshorloge. In hun wagen werden nog vijf andere waardevolle uurwerken gevonden. Politie en gerecht waarschuwen voor zogenaamde ‘knuffeldieven’, meestal zigeunermeisjes of -vrouwen die er op getraind zijn om hun slachtoffers een knuffel te geven en hen ondertussen te bestelen.

Het fenomeen is niet nieuw en komt overgewaaid uit grootsteden in het buitenland, vooral in toeristische regio’s. Maar sinds enige tijd zijn ze ook bij ons actief: in steden of, zoals in Knokke-Heist, in badsteden waar veel volk is.

De twee Roemenen die in Knokke-Heist op heterdaad werden betrapt hadden een duur uurwerk gestolen van een nietsvermoedende man. In hun voertuig werden nog vijf andere dure horloges aangetroffen van andere diefstallen. Onlangs werden in het VTM-opsporingsprogramma ‘Farouk’ nog getuigen gezocht van gelijkaardige diefstallen in Roeselare en Beveren.

Zigeunermeisjes

De politie heeft maar één goede raad: laat je nooit knuffelen op straat door iemand die je niet kent. “De daders zijn meestal zigeunermeisjes die in kleine groepjes opereren. Ze vragen mensen, meestal ouderen, om bijvoorbeeld een petitie te tekenen of deel te nemen aan een enquête. De organisatie waarvoor ze zogezegd werken, is meestal nogal vaag. En ook de vragen zelf houden weinig in. Nadien bedanken ze de mensen door hen een flinke knuffel te geven. Dat is het moment waarop ze hun slag slaan”, zegt Tom Janssen van het parket West-Vlaanderen.

De daders zijn er zo op getraind dat ze in geen tijd en ongemerkt kunnen stelen. Dat gaat van een uurwerk tot een halsketting, of de portefeuille uit een achterbroekzak of handtas. De buit wordt direct doorgegeven aan anderen en in veiligheid gebracht. Als de meisjes door de politie worden tegengehouden en gefouilleerd, wordt er niets gevonden.

Ketting

“Meestal gaat het om jonge tienermeisje. Soms zijn het iets oudere vrouwen, ook zigeuners, die bijvoorbeeld de weg vragen naar de dichtstbijgelegen apotheek, omdat hun kindje ziek is. Opnieuw bedanken ze de hulpvaardige burgers met een forse knuffel om hen vervolgens te bestelen. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij ze een ketting over de hals van hun slachtoffer hangen, ook om hen te bedanken. De persoon in kwestie zegt dan meestal dat ze de ketting niet hoeft, waarna de onbekende ze weer terugneemt. Maar in één beweging wordt ook de ketting van het slachtoffer meegenomen”, weet procureur Janssen.

“De meeste slachtoffers zijn zoals gezegd ouderen die zich niet zo goed kunnen verweren, en die vaak ook te goedgelovig zijn. De daders geven, zo weten we uit verhoren van slachtoffers, ook niet het gevoel dat het om criminelen gaat. Het zijn vriendelijke meisjes of vrouwen: beleefd en goed gekleed”, zegt de politie.

Actieterrein

“De enige raad die we kunnen geven, is om alert te blijven. Zeker wanneer mensen je een vage petitie onder de neus duwen en wanneer ze je willen knuffelen. Op dat moment moet er een lichtje gaan branden en moet je je afvragen of jij zomaar iemand die je niet kent een knuffel zou geven op straat.”

De daders werken net als rondtrekkende dievenbendes die gespecialiseerd zijn in woninginbraken: eens het hen wat te warm onder de voeten begint te worden, verleggen ze hun actieterrein.