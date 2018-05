Goffin kent volgende tegenstander in Rome, maar moet vrijdag nog langs Zverev

Marin Cilic (ATP 5) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales op het Masters 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/4.872.105 euro). De Kroaat klopte in de kwartfinales de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 11) in tweemaal 6-3. De partij nam een uur en vijf minuten in beslag.

Cilic kan in de volgende ronde David Goffin (ATP 10) treffen. Dat moet de Luikenaar in zijn kwartifinale wel voorbij de Duitser Alexander Zverev (ATP 3), de titelverdediger in Rome.

In de andere halve finale treft de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2), die eerder op de dag de Italiaan Fabio Fognini (ATP 21) uitschakelde, de winnaar van het duel tussen de Japanner Kei Nishikori (ATP 24) en Novak Djokovic (ATP 18).