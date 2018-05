Verschillende gewonden na schietpartij in school in Houston

De politie in de Amerikaanse staat Texas, is uitgerukt voor een schietpartij in de buurt van de stad Houston. Dat melden verschillende Amerikaanse media vrijdag. Volgens een mededeling van de school zijn er verschillende gewonden.

De situatie is nog altijd “actief, maar is onder controle gebracht”, zo deelt de Santa Fe High School mee. De school stelt dat er mensen gewond zijn geraakt, maar geeft voorlopig nog geen verdere details. Onder meer de krant New York Times maakt op zijn website melding van minstens twee gewonden.

De politie is momenteel ter plaatse om de veiligheid te garanderen en om studenten te evacueren. De omgeving van de hogeschool in Sante Fe, ten zuidoosten van Houston, is afgesloten.