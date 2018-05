TIPS. Een jarige jeans en een vakantiefoto's in een vierkantje

Veilig in de zon

Een blik met schaduw

Instax komt met de square SQ6, hun eerste analoge camera die à la minute vierkanten foto’s levert. De opties op het toestel? Er is een selfie-modus, om analoge kiekjes te maken van jezelf, en met de double exposure-functie worden twee foto’s één kunstig beeld. Of je kiest gewoon voor een van de kleurenfilters. Beschikbaar in drie kleuren pearl white, blush gold of graphite gray voor 139 euro. Filmrolletjes zijn te koop vanaf 10,99 euro.Zomervakantie in zicht? Dan begin je misschien stilaan een lijstje samen te stellen met de dingen die je niet mag vergeten. Beautymerk Weleda heeft zopas een nieuwe zomercollectie op basis van edelweiss gelanceerd die meekan in de reiskoffer. Die bestaan onder meer uit een geurloze zonnecrème voor de gevoelige huid met factor 50 en een bijpassende after sun. Ook beschikbaar in factor 30. Prijzen schommelen tussen 14,99 en 22,99 euro.

Het Franse cosmeticamerk L'Oréal Paris lanceert een nieuw oogschaduwpalet met de naam Cherry My Cheri. Dat bevat zestien neutrale tinten in poedercrèmeformule om eindeloos te combineren. Leuk extraatje: de make-up heeft de geur van zonovergoten vruchten. Vanaf begin juni verkrijgbaar bij Di voor een sensuele blik. Adviesprijs 20,99 euro.