Genk / Opglabbeek -

De 40-jarige voortvluchtige Genkenaar S. M. heeft vrijdag in Hasselt drie jaar cel gekregen voor de invoer van 147 kg heroïne uit Turkije. De man is momenteel spoorloos omdat de justitie hem ook verdenkt van grootschalige brandstoffraude in een tankstation in Opglabbeek.