LIVE. Wie wordt Provinciaal Voetballer van het Jaar?

De genomineerden in eerste provinciale: Stijn Quintiens (uiterst links), David Vandecauter (tweede van links) en Marco D'Ignazio (uiterst rechts). Foto: KH

Vanavond verkiezen we al voor de zestiende keer de Provinciaal Voetballer van het Jaar. In de Versuz zullen alle laureaten gehuldigd worden. Wie wordt Speler van het Jaar en wie is er de topschutter? Volg het hier live vanaf 20 uur.