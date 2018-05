Gucci toont dat Tippi Hedren (88) het nog steeds heeft

De Amerikaanse actrice Nathalie Kay ‘Tippi’ Hedren, vooral bekend uit ‘The Birds’ van Alfred Hitchcock, is momenteel 88 jaar en heeft het nog steeds. Dat bewijst het Italiaanse modemerk Gucci dat haar heeft ingeschakeld voor de nieuwste campagne.

Nog voor Tippi Hedren de show stal in de cultfilm van Hitchcock, was ze in de jaren 50 een succesvol model. Die draad mag ze nu weer oppikken voor Gucci: ze is een van de gezichten in de nieuwe juwelencampagne van het merk.

De 88-jarige mama van actrice Melanie Griffith (en grootmoeder van Dakota Johnson) schittert op de foto’s als een mysterieuze waarzegster, die met behulp van haar vergulde glazen bol de toekomst van de jonge mensen aan haar zijde leest. Ze draagt een jurk met tropische print van creatief directeur Alessandro Michele, maar de focus ligt op haar gouden armbanden en ringen met slangenprint.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Gucci uitpakt met rijpere modellen. Vorig jaar stond de 79-jarige actrice Vanessa Redgrave model in de cruise campagne. Ook andere modemerken zetten de laatste jaren vaak in op oudere dames. Zo schitterde de 73-jarige ster Lauren Hutton eerder in reclame voor Calvin Klein Underwear om aan te tonen dat de beha’s en onderbroeken niet alleen wordt gemaakt voor vrouwen in hun twenties.

Calvin Klein