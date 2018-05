Limburgse prestigestrijd om titel in handbal: “Bocholt is favoriet, al klopten we hen drie keer”

Zaterdagavond nemen Hubo Initia Hasselt en Achilles Bocholt het in de Alverberg in Hasselt tegen elkaar op in de eerste finale van de play-offs bij de mannen. Achilles Bocholt gaat voor een derde opeenvolgende landstitel, terwijl Hubo Initia Hasselt voor een veertiende landstitel speelt. De laatste keer dat Hasselt de titel won dateert van seizoen 2013-2014.

Hubo Initia Hasselt slaagde er voor de derde keer dit seizoen in om zich voor een finale te plaatsen. De Hasselaren bereikten eerder dit seizoen de BENE-League-finale waar ze uiteindelijk als vierde eindigden. Vorige maand won Hasselt de Beker van België na winst tegen Wezet. Zaterdag beginnen ze aan de eerste van twee, mogelijk drie play-offfinales. Beide ploegen speelden dit seizoen al vijf keer tegen elkaar. Hasselt hield drie keer de zege thuis. Achilles Bocholt won hun twee thuiswedstrijden.

“Wanneer je het hele seizoen bekijkt zijn zij favoriet”, aldus Jelle Vonckx, doelman bij Hubo Initia Hasselt. “Zowel in de BENE-League als in de play-offs hebben ze van begin tot einde aan de leiding gestaan. Wij hebben Bocholt al drie keer verslagen dit seizoen met die kanttekening dat het drie thuiswedstrijden waren en we in de play-offs slechts één keer thuis spelen. In dat geval ligt de favorietenrol bij hen. Objectief bekeken denk ik dat we 50 procent kans maken op de titel.”

“Wij maken zeker kans op de titel. Ik geloof daar voor 100% in”, vult Bruno Willems, voorzitter van Hubo Initia Hasselt, zijn doelman aan. “Bocholt heeft een sterk geheel. Ze hebben de pech dat Bartosz Kedziora out is maar Spooren of Winters vangen dat heel goed op. Maar wij maken zeker kans hoor!”

Achilles Bocholt won in maart de BENE-League-finale en wil daar nu graag een tweede prijs aan toevoegen. De Noord-Limburgers kunnen voor het derde jaar op rij landskampioen worden. “Wij hebben Hasselt dit seizoen in eigen huis nog geen enkele keer kunnen verslaan. Dat vreet toch wel bij ons omdat we daar nog geen enkele keer gedurende 60 minuten goed handbal hebben gespeeld. We hopen daar morgen verandering in te brengen”, zegt Serge Spooren van Achilles Bocholt. “Het feit dat we thuisvoordeel hebben is misschien wel een voordeel. Maar als we morgen in Hasselt de eerste wedstrijd verliezen is het meteen het mes op de keel. Toch heb ik vertrouwen en geloof ik in onze titelkansen.”