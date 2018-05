Rode Duivels op groot scherm: hier vinden de Limburgse WK-feestjes plaats

Enige WK-koorts mag dan nog veraf lijken, een maand voor het wereldkampioenschap voetbal zijn veel Limburgse steden en gemeenten zich in alle stilte aan het voorbereiden op het Russische avontuur van de Rode Duivels. Overal in de provincie worden schermen opgetrokken op pleinen en in tenten. De grootste schermen – 122 vierkante meter groot - staan in Sint-Truiden en Hasselt. In Hasselt en Genk kunnen supporters zelfs elke WK-match in openlucht volgen.