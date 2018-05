Nieuw project moet modellen beter beschermen tegen seksueel wangedrag

Samen met een honderdtal modellen richt Model Alliance, het initiatief van Sara Ziff, RESPECT op. Dit project wil modellen die het slachtoffer werden van seksueel geweld beter beschermen en moet het makkelijker maken om anoniem aangifte te doen.

Ex-model Sara Ziff is al langer gekend als voorvechtster van betere werkomstandigheden in de mode-industrie. Ook als het over seksuele wanpraktijken gaat, staat ze op de barricades. Ze richtte eerder al Model Alliance op en komt nu met deze organisatie naar buiten met een plan van aanpak en concreet project.

RESPECT moet modellen beter beschermen en wil ook media, agentschappen en labels sensibiliseren. Via dit project kunnen modellen makkelijk anoniem aangifte doen. "We creëren een veilige plek waar de waarheid verteld kan worden", aldus Sara Ziff.

Edie Campbell, Milla Jovovich en Karen Elson zijn drie van de meer dan honderd modellen die lid zijn van Model Alliance. Ze publiceerden samen een open brief waarin ze pleiten voor een bindende overeenkomst die misbruikers in de mode-industrie aansprakelijk stelt voor grensoverschrijdend gedrag.

"Ons lichaam is van ons"

"Onze foto's dienen voor commerciële doeleinden, maar ons lichaam is van ons. Instemmen met een fotoshoot of filmopname om een product of merk in de kijker te zetten, wil niet zeggen dat we betast, beledigd en aangerand willen worden, of zelfs nog erger", schrijven ze verder in de open brief die online gedeeld wordt.



RESPECT gaat ook verder dan seksueel wangedrag. "De job van model is te onzeker en vaak werken modellen in schrijnende omstandigheden waarbij vernederingen heel gewoon zijn. Modellen worden constant onder druk gezet, ook om nog meer gewicht te verliezen bijvoorbeeld." Met het project wil Model Alliance ook deze werkomstandigheden aankaarten.