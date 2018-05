Dit weekend zijn we toe aan speeldag 40 in onze Belgische voetbalcompetitie, de allerlaatste. Al moet de strijd om Europees voetbal natuurlijk nog beslecht worden. Onze journalist Roger Cox voorspelt na vorige week ook nu weer de nabije toekomst. Hij heeft het voor jullie over de komst van de Pool Piotrowski, of Genk kan winnen in Anderlecht en of dat volstaat voor de bijhorende vierde plek en Europees voetbal.