Dappere vrouw redt man van treinspoor en wordt beroofd

Een vrouw die vrijdagochtend op dappere wijze een man van het treinspoor in Roermond redde, is tijdens de heldendaad beroofd van haar telefoon.

Volgens de politie was de man onwel geraakt en van het perron gevallen. Hij liep daarbij een flinke hoofdwond op.

De vrouw wilde eerste hulp verlenen en zette haar tasje daarom even aan de kant. Toen ze klaar was, was de telefoon weg. Voor zover bekend zijn er geen andere spullen uit de tas verdwenen. De politie zegt een redelijk signalement te hebben van de vermoedelijke dader. Of er ook camerabeelden zijn, is niet bekend.

De diefstal gebeurde vrijdagochtend. De politie zoekt getuigen. Hoe het met de gewonde man is afgelopen, is niet bekend.