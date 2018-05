Vijf illegalen onderschept in Hasselt: “Ik zag ze uit vrachtwagen springen en vluchten”

Hasselt -

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft vrijdagochtend vijf illegalen kunnen onderscheppen op de Luikersteenweg in Hasselt. De vluchtelingen - ze waren met zes in totaal, allemaal van Afrikaanse origine - hadden zich verstopt in de oplegger van een vrachtwagen. “Toen de politie de oplegger opende, sprongen de vluchtelingen uit de vrachtwagen en probeerden ze te vluchten”, zegt een getuige. Eén van de illegalen is nog altijd op de vlucht.