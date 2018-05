Bart Verhaeghe werpt zich steeds meer op als sterke man achter Rode Duivels: “In het voetbal moet je soms verrassen”

Enigszins verrassend verlengde bondscoach Roberto Martinez zijn contract bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor twee jaar, terwijl er algemeen werd aangenomen dat er pas na het WK een beslissing zou genomen worden. Opvallend in de persconferentie was dat vice-voorzitter Bart Verhaeghe zich steeds meer opwerpt als de sterke man bij de Belgische voetbalbond, terwijl voorzitter Gérard Linard er slechts goedkeurend (en voor spek en bonen?) bij zat...

“Ik ken het voetbal en soms moet je durven te verrassen in het belang van het Belgische voetbal. Op dit moment hebben we stabiliteit nodig en ik ben dan ook blij dat we deze beslissing voor de start van de voorbereiding genomen hebben”, vertelde KBVB-vicevoorzitter Bart Verhaeghe vrijdag tijdens het persmoment waar de contractverlenging van bondscoach Roberto Martinez uit de doeken werd gedaan.

Op sportief vlak kan er Martinez weinig verweten worden. Met 28 op 30 in de kwalificaties legde hij een nagenoeg foutloos parcours af, weliswaar tegen tegenstanders van een heel ander niveau dan de Rode Duivels op het WK voor de kiezen zullen krijgen. De lakmoesproef volgt dus nog. “Op sportief vlak hebben we inderdaad niets op Martinez aan te merken. De kwalificatie verliep quasi perfect en intussen zijn we weer de nummer drie van de wereld. Hij werkt enorm professioneel, heeft een goede relatie met de bond en ook de spelers zijn tevreden - voor de contractverlenging hebben we met hen overlegd. Daarnaast doet hij het aan dezelfde voorwaarden als twee jaar geleden: zijn motivatie is dus niet het geld, maar passie - hij gelooft echt in het Belgische voetbal.”

Toch is er ook een risico aan de vernieuwde overeenkomst verbonden. Als het op het WK misloopt, is de bond nog twee jaar contractueel aan de Spanjaard gebonden. “Dat is een scenario waar we liever niet te veel aan willen denken. De nadelen wegen echter niet op tegen de voordelen. We vonden dat het beter was nu een beslissing te nemen, dan het WK af te wachten. Stabiliteit en continuïteit zijn belangrijker. Bovendien begint in september al de Nations League. Het is niet makkelijk om dan nog op korte termijn een goede coach te vinden en dus moet je als bestuur je verantwoordelijkheid nemen.”

Op WK als outsider

Met de contractverlenging van Martinez hoopt de KBVB vooral stabiliteit en continuïteit te garanderen, minder dan een maand voor de start van het WK voetbal in Rusland. “Ik zie ons land daar als outsider”, aldus Verhaeghe.

Onder Roberto Martinez werd er een 28 op 30 neergezet in de kwalificaties en de laatste verliespartij dateert alweer van anderhalf jaar geleden, toen Spanje droog met 0-2 kwam winnen op de Heizel. Dat levert een derde plaats op de FIFA-ranking op, maar dat geeft toch een vertekend beeld omdat de tegenstanders in de kwalificaties niet van het allerhoogste niveau waren. “Er zijn grotere voetballanden dan België: op het WK denk ik dan aan Frankrijk, Duitsland, Brazilië en Spanje - dat zijn de toernooifavorieten. België is outsider, net als Argentinië.”

Met debutant Panama, Tunesië en Engeland kwam er een haalbare groep uit de bus tijdens de loting van begin december in het Kremlin in Moskou. De weg naar de tweede ronde ligt dus open, maar dan wordt het verraderlijk, met Polen, Senegal, Japan of Colombia in de achtste finales en een eventuele kwartfinale tegen Brazilië of Duitsland. “Op het WK zijn er geen makkelijke wedstrijden, net als in de play-offs. De kleinere landen zullen zich willen bewijzen. Het komt er dus eerst op aan de groepsfase te overleven en dan zullen we zien waar we terechtkomen. Ik wil echter geen druk leggen, ik heb het volste vertrouwen in deze selectie.”