De Blauwe Blinkers herbeleven WO I

Lummen - De klas van meester Bart en meester Dave van BuLO De Blinker fietsten zopas naar ‘De slag der zilveren helmen’ in Halen. De Blauwe Blinkers maakten zo een fietstocht van in totaal 40 kilometer.

Om half 11 kwamen de leerlingen en meesters van De Blinker aan in het museum waar een gids hen vertelde over WO I. Hij vertelde over de slagvelden, over de kledij van de soldaten, over de helmen enzovoort. Alle leerlingen luisterden heel geïnteresseerd. Na de uitleg mochten ze nog wat vrij rondkijken in het museum.

Daarna wandelden de leerlingen naar de begraafplaats waar meer dan 80 Belgische soldaten begraven zijn. Ietsje verderop namen ze een kijkje bij de 44 betonnen helmen die herinneren aan de gruwel van de oorlog. Elke helm werd gemaakt door één gemeente. Voor de leerlingen en meesters was het prachtig om te zien. Nadat we de picknick werd opgegeten, fietsten de Blinkers terug naar Lummen. Het was een fijne en leerrijke dag.