Wedding season: dit betekenen die ingewikkelde dresscodes

Huwelijksuitnodiging in de brievenbus gekregen? Moeilijke modetermen als ‘business formal’ of ‘black tie’ zijn geen uitzondering. Uitprinten en shoppen: dit betekenen die ingewikkelde dresscodes!

White tie

Chiquer dan chique, dat kenmerkt de dresscode ‘white tie’. Een vloerlange jurk, hoge hakken en opvallende juwelen zijn een must. Bij ‘white tie’ ben je nooit overdressed!

Black tie

Bij ‘black tie’ draag je nog altijd chique kleding, maar mag het iets minder formeel. Een formal dress tot net onder de knie, blazer en hoge hakken zijn perfect voor deze dresscode.

Black tie optional

Black tie wat? Hoe verwarrend hij ook klinkt, van alle formele dresscodes is 'black tie optional' nog het makkelijkst te stylen. Met een geklede (cocktail)jurk (zonder te diep decolleté en net onder de knie) doe je nooit fout.

Cocktail

Tijd om je mooiste cocktailjurkje of little black dress boven te halen! Jurkjes tot net boven of op de knie zijn bij deze dresscode dik oké. Opvallende juwelen en hakken maken je look af!

Business formal

Een formele jurk of geklede broek, blouse en blazer zijn de perfecte ingrediënten voor een business formal dresscode. Hakken zijn ook bij deze moderichtlijn een must.

Business casual

Business casual? Denk aan wat je zou dragen naar een belangrijke meeting op het werk. Een kokerrok of geklede broek met blouse en high heels passen perfect bij deze dresscode.

Casual chic

Een blouse, zwarte jeans of jurk met juwelen en hakken? Dat draag je op een casual chic huwelijk. Geen zin in hoge hakken? Platte schoenen kunnen zeker, maar sneakers zijn not done.