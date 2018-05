Mijlpaal voor Ruud Vormer: voor het eerst in Oranje-selectie

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft Ruud Vormer opgenomen in zijn selectie voor de oefeninterlands tegen Slowakije (31/05) en Italië (04/06). Het is voor de sterkhouder van Club Brugge de eerste uitnodiging voor Oranje.

Koeman riep 25 spelers op voor het tweeluik. Voor Vormer is het zijn eerste selectie. De 30-jarige Club-kapitein had dit seizoen een groot aandeel in de titel van zijn team. Begin dit jaar sleepte de middenvelder nog de Gouden Schoen in de wacht.

Nederland is niet geplaatst voor het WK in Rusland. Oranje sneuvelde in de kwalificatiefase achter groepswinnaar Frankrijk en Zweden, dat via de barrages zijn WK-ticket bemachtigde.