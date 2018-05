Konden Harry en Meghan echt geen romantischere datum kiezen voor hun huwelijk?

Toegegeven: het is niet makkelijk om een dag in het jaar te vinden die niet op de een of andere manier te linken is aan het bloedige verleden van het Verenigd Koninkrijk. Al was het voor het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle misschien wel mogelijk om een iets romantischere datum te vinden dan 19 mei: de dag waarop 462 jaar geleden koningin Anna Boleyn onthoofd werd.

26 mei? Neen, op die dag werd in het jaar 946 koning Edmund I vermoord tijdens een feestje in Pucklechurch. 8 juni dan? Ook niet. In 1042 legde koning Hardeknoet het loodje tijdens een huwelijksbanket. Volgens de officiële overlevering nadat hij een beroerte kreeg door te veel te drinken, al doken er ook complottheorieën op rond een mogelijke vergiftiging. En toch zeker niet op 14 juni, de dag waarop in 1645 minstens 1.000 koningsgezinden werden afgeslacht tijdens de Slag van Naseby. 1 juli 1916 duidt dan weer het begin aan van de Slag aan de Somme, met meer dan één miljoen slachtoffers een van de bloedigste veldslagen ooit.

U merkt het. Een perfecte trouwdatum kiezen was geen makkelijke opdracht voor de Britse prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Uiteindelijk werd 19 mei vastgelegd voor het huwelijk van het jaar.

De Engelse koning Hendrik VIII. Foto: shutterstock

De tweede vrouw van Hendrik VIII

Hoewel ze zaterdag een aangename 21 graden en best wat zon voorspellen, is ook deze dag echter misschien niet helemaal ideaal. 19 mei heeft namelijk ook een bloedige voorgeschiedenis in het Verenigd Koninkrijk. Het was op die dag in 1536 dat de beruchte koning Hendrik VIII - Henry genoemd in het Engels - zijn tweede echtgenote Anna Boleyn liet onthoofden.

Het was de beul van Calais die het vonnis voltrok, twee dagen nadat de koningin was opgepakt op beschuldiging van overspel, hekserij én incest. Haar vijf (vermeende) minnaars ondergingen hetzelfde lot.

“Ik denk niet dat ze hier echt rekening mee hebben gehouden toen ze naar een trouwdatum zochten”, zegt de Britse historica Claire Ridgway. “Vermoedelijk paste 19 mei gewoon het best in de drukke agenda van de koninklijke familie.”

Al is niet iedereen daarvan overtuigd. “Volgens mij wisten ze wel degelijk dat het ook dé dag van Anna Boleyn was”, zegt historica Elizabeth Norton. “Maar dat is nu niet meteen een dag die nu nog jaarlijks herinnerd wordt. Het is geen 8 mei (de dag waarop de Tweede Wereldoorlog eindigde in Europa, nvdr.) of 9/11 in de VS, hé.”

Nog enkele opmerkelijke details: ook Hendrik VIII had rood haar en de echte naam van prins Harry is… Henry.