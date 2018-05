Sint-Truiden kan titel ruiken in vrouwenhandbal

Sint-Truiden en Hubo Initia Hasselt nemen het zaterdagavond (18u) in de tweede finale van de handbalplay-offs bij de vrouwen opnieuw tegen elkaar op. Sint-Truiden won de eerste wedstrijd in Hasselt. Als de Truienaars daar zaterdag opnieuw in slagen dan verlengen ze hun titel. Bij winst van Hubo Initia Hasselt wordt er volgende week zaterdag een derde en allesbeslissende wedstrijd gespeeld in Sint-Truiden.

De vrouwen van Handbal Sint-Truiden beëindigden de reguliere competitie en de play-offs als leider waardoor ze het thuisvoordeel genieten. Sint-Truiden kan het zaterdagavond in eigen huis afmaken tegen Hasselt. “Ik ben van het principe dat een wedstrijd altijd gespeeld moeten worden. Het kan altijd alle kanten uit” verklaarde Romain Martens, voorzitter van Handbal Sint-Truiden. “Maar op basis van de voorgaande wedstrijden geef ik ons 60% kans om het af te maken. Ik zou niet liever hebben dan dat het seizoen er zaterdagavond voor onze vrouwen opzit. Het is een lang, zwaar en zenuwslopend seizoen geweest. Iedereen snakt naar het einde. Als we het zaterdag kunnen afmaken dan doen we dat met veel plezier. Een derde wedstrijd hoeft voor ons niet.”

“Als we Sarina Leenen kunnen uitschakelen dan winnen we”, pikte Bruno Willems, voorzitter van Hubo Initia Hasselt in. “Sarina heeft in de bekerfinale een enkelblessure opgelopen. Ik denk dat we daar vorig weekend te weinig gebruik van gemaakt hebben. Ik hoop dat de sportieve staf daar goed naar gekeken heeft. Als we Sarina kunnen uitschakelen maken we een kans. Anders niet. Sint-Truiden heeft de beste papieren maar ik acht ons niet kansloos.”