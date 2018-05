Levensloop Genk in volle voorbereiding

Genk - De vierde editie van Levensloop Genk is uit de startblokken geschoten. Het comité is al volop bezig met de voorbereiding om er ook dit jaar weer een schitterende editie van te maken.

Op woensdag 17 mei stond er in de inkomhal van campus Sint-Jan een infostand voor Levensloop Genk editie 2018. Dat betekent de aftrap van de actie voor het ZOL, want ook dit jaar zet het ziekenhuis haar schouders onder het evenement ten voordele van de Stichting tegen Kanker.

ZOL-arts Wendy De Roock is dit jaar meter van Levensloop Genk. “Ik ben vereerd meter te zijn van zo'n mooie actie. Ik kan iedereen aanraden om mee te doen. Want naast het feit dat je geld inzamelt voor de Stichting tegen Kanker, is het ook gewoon een heel gezellig en sfeervol evenement om samen te beleven”, aldus dokter De Roock.

Kijk alvast even op de website van levensloop en noteer zeker 29 en 30 september in je agenda!

https://www.levensloop.be/relays/genk-2018