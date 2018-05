Boze Onyekuru heeft buikgriep (of transferkoorts?)

Nu Henry Onyekuru (21) niet in de WK-selectie van Nigeria zit, denkt de spits na over zijn toekomst. Die lijkt niet bij Anderlecht te liggen. Paars-wit had nochtans een akkoord met Everton voor een extra jaar huur, maar omdat Onyekuru bij RSCA na zijn knieblessure geen speelminuten kreeg met het oog op het WK, is hij boos en teleurgesteld. ­Zeker nadat hij zondag in Gent op de ­tribune zat.