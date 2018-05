VIDEO. Jasper Philipsen stapt uit Tour of California na lelijke val

Vier kilometer voor de finish van de vijfde etappe van de Tour of California was Japser Philipsen uit Ham betrokken bij een pijnlijke crash. Een renner van Sky ging als eerste tegen het asfalt waarna een tiental renners eroverheen gingen. De schade leek bij iedereen mee te vallen, behalve bij toptalent Jasper Philipsen.

“Het peloton maakte ineens een zwieper naar links waardoor ik het wiel van een teammaat voor me raakte”, reconstrueerde Jasper zijn val. Philipsen, die amper nog textiel om zijn lijf had, werd met diepe snijwonden aan zijn rechterarm naar het ziekenhuis afgevoerd. “Jaspers rechterzijde is helemaal geschuurd. Hij onderging een röntgenonderzoek en kreeg enkele hechtingen in zijn arm”, verklaarde Peter Butterworth, ploegdokter van Hagens Berman Axeon, na het ziekenhuisbezoek.