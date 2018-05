De hoofdprijs is voor Club Brugge, maar toch is de laatste speeldag in deze play-offs geen maat voor niks. Een overzicht van wat er nog op het spel staat.

De gruwelijke vijfde plaats

De top drie is al zeker van ­Europees voetbal tot Nieuwjaar, maar de nummer twee (Standard of Anderlecht) krijgt een kans om zich via de voorrondes te plaatsen voor de Champions ...