Waarom we straks niet ‘prinses Meghan’ zeggen

Ze trouwt met een prins, dus wordt ze prinses. In een sprookje zou het zo zijn, maar volgens de regels van het Britse koningshuis zal Meghan Markle straks niet ‘prinses Meghan’ zijn.

De officiële titel van Meghan zal straks “Her Royal Highness Princess Henry of Wales’ zijn. Henry, want zo heet Harry officieel. Hoewel in haar titel het woord prinses zit, betekent dat niet dat we naar haar kunnen verwijzen als ‘prinses Meghan’. Ze is dan wel getrouwd met een royal, zelf is ze niet van koninklijk bloed, wat haar geen prinses maakt. In tegenstelling tot prinses Charlotte bijvoorbeeld, de dochter van William.

Meghan krijgt straks wellicht ook de titel van Hertogin. De traditie wil dat mannelijke royals op hun trouwdag een nieuwe titel krijgen van de Queen. Net William zou Harry de titel van Hertog krijgen- de Queen zou het hertogdom Sussex voor hem bewaard hebben. Harry wordt dan Hertog van Sussex, Meghan Hertogin van Sussex. Net zoals William Hertog van Cambridge is en zijn vrouw Kate Hertogin van Cambridge. Wanneer Harry en Meghan kinderen krijgen, zullen dat wel prinsjes of prinsesjes zijn, omdat ze koninklijk bloed zullen hebben.

En Diana dan?

Waarom Diana wel prinses genoemd werd? Zij was getrouwd met prins Charles, wiens hoogste titel ‘prins of Wales’ is. De ‘prins’ verwijst bij hem niet enkel naar zijn koninklijk bloed, maar ook naar zijn functie als hoofd van het prinsdom Wales. Dat maakte van Diana de ‘prinses van Wales’, wat bij het volk al snel ‘prinses Diana’ werd. Sinds Charles hertrouwde is met Camilla, zou zij eigenlijk recht hebben op de titel ‘prinses van Wales’. Uit respect voor Diana heeft ze die titel nooit aangenomen en laat ze naar zich verwijzen met de op één na hoogste titel van Charles, die ook Hertog van Cornwall is. Geen ‘prinses Camilla’, dus, maar Hertogin van Cornwall.

Wanneer prins William (eerste troonopvolger) of prins William (tweede troonopvolger) koning worden, zouden Camilla of Kate wel de titel van koningin krijgen. In tegenstelling tot Philip, de echtgenoot van de Queen, die het moet stellen met de titel van prins-gemaal, opdat er geen onduidelijkheid zou bestaan over wie er op de troon zit.