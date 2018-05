Wie is uitgenodigd op het huwelijk van het jaar? De gastenlijst van Harry en Meghan

We weten al zeker dat Theresa May, Donald Trump en Barack Obama het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle op televisie of internet zullen moeten volgen, maar wie mag zaterdag wel het glas heffen op de toekomst van het koppel?

De Britse media staan op de uitkijk in Heathrow. Daar zagen ze woensdag Jessica Mulroney en haar gezin toekomen na een lange vlucht uit Canada. Mulroney wordt genoemd als de beste vriendin van Meghan Markle en zou ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij het organiseren van het huwelijk. Bovendien zullen haar drie kinderen - de zevenjarige tweeling Brian en John, en de vierjarige Ivy - optreden als bruidsjonkers en bruidsmeisje, samen met prins George en prinses Charlotte. Maar de nieuwe Pippa zal Mulroney niet worden, aangezien Meghan ervoor heeft geopteerd om geen getuige aan te duiden omdat ze niemand van haar vrienden wilde voortrekken.

Over vriendinnen gesproken: ook Misha Nonoo is geland in de Britse hoofdstad, aldus haar Instagram-profiel. De modeontwerper woont in New York en is volgens hardnekkige geruchten degene die Harry en Meghan gekoppeld heeft. Ze was enkele jaren getrouwd met Alexander Gilkes, een goede vriend van William en Harry, en was ook uitgenodigd op het huwelijk van prins William en Kate.

Bekendheden

Ook verschillende acteurs van de televisiereeks Suits, waarin Meghan zeven jaar lang gestalte gaf aan Rachel Zane, zijn ondertussen aangekomen in Londen. Gabriel Macht (die Harvey Specter speelt in de serie) en Rick Hoffman (Louis Litt) hebben op Instagram zelf al laten weten dat ze goed zijn aangekomen in Londen. Sarah Rafferty (Donna Paulsen) bevindt zich momenteel nog in Parijs, maar ging wel al avondjurken passen bij Lanvin. Patrick Adams, die in de serie Mike Ross speelt en mocht huwen met Meghan, spendeerde de voorbije weken dan weer in Marokko, ook niet meer zo ver van Groot-Brittannië.

En wat met de Spice Girls? Na de verlovingsaankondiging gonsde het al snel van de geruchten dat de Britse meidengroep zou optreden voor het paar. Ze staan alvast niet op de lijst met muzikanten die Kensington Palace in de aanloop naar het huwelijk heeft vrijgegeven, maar Victoria Beckham heeft al bevestigd dat zij zaterdag mag plaatsnemen in St. George’s Chapel, samen met echtgenoot David. De modeontwerpster zou namelijk de voorbije maanden een vriendschap hebben opgebouwd met Meghan, die ook al enkele van haar ontwerpen heeft gedragen.

De Britse tabloid Page Six zou dan weer weten dat naast Beckham ook Geri Halliwell en Emma Bunton hun hoed uit de kast mogen halen, maar de overige twee leden Melanie Brown en Melanie Chisholm zouden dan weer geen uitnodiging hebben ontvangen. Een comeback zit er dus niet in...

Ook voor Elton John is zaterdag meer dan waarschijnlijk een stoel gereserveerd. De muzikant die goed bevriend was met Diana (en ook een lied voor haar schreef) was ook uitgenodigd op het huwelijk van William en Kate (ze kozen zelf voor een van zijn nummers als openingsdans) en heeft twee optredens in Las Vegas geannuleerd die normaal dit weekend hadden moeten plaatsvinden.

Familie?

Over de familie van Meghan is al heel wat inkt gevloeid. Wie absoluut zeker komt, is haar moeder Doria Raglund, die de bruid ook zal begeleiden naar St. George’s Chapel. Er is ook een kans dat zij haar dochter naar het altaar zal brengen, nadat Thomas Markle, de vader van de bruid, het huwelijk niet langer kan bijwonen na een hartoperatie, maar dat werd nog niet bevestigd door Kensington Palace.

De halfzus en halfbroer van Meghan hebben echter geen uitnodiging ontvangen, maar haar schoonzus en neven zijn maandag wel geland in Londen. Niet voor het trouwfeest, maar voor een televisieoptreden in Good morning Britain, aldus de Britse tabloids. Televisiezender ITV ontkent dit echter.