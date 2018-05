Meisje (2) dat stierf in busje vol illegalen getroffen door verdwaalde politiekogel

Het kleine meisje dat in de nacht van woensdag op donderdag stierf in een busje vol illegalen dat werd achtervolgd door de politie, werd getroffen door een verdwaalde kogel. Dat heeft het parket van Bergen bevestigd.

Bij een wilde achtervolging op de E42 botste een Peugeot Boxer ter hoogte van Maisières op een voorligger. In de koffer vond de politie maar liefst 26 volwassenen en drie kinderen, Koerdische illegalen die op weg waren naar Groot-Brittannië.

De mensensmokkelaars weigerden bevelen van de politie op te volgen en werden gedurende 70 kilometer achtervolgd.

Om de achtervolgende politieploegen af te schudden, hielden volwassenen op een gegeven moment zelf een kindje naar buiten. Het werd enkel bij een armpje vastgehouden.

Op een gegeven moment stopte de wagen; “Toen de agenten uitstapten, trapte de bestuurder het gaspedaal opnieuw in en probeerde hij politieagenten omver te rijden. Daarop vuurden de agenten meerdere schoten af”, zegt het parket van Bergen.

Eens het voertuig uiteindelijk tot stilstand kwam, vonden agenten een zwaargewond meisje, geboren in april 2016. Ondanks reanimatiepogingen stierf ze in het ziekenhuis. Ze had verwondingen aan het gezicht.

Donderdagavond is uit de autopsie gebleken dat ze getroffen was door een politiekogel in haar wang.

Het parket van Bergen voert het onderzoek en zal een reconstructie houden om te zien wie schoten heeft afgevuurd.