Jeugdzeilers VVW Zutendaal actief in de 5O5-competitie

Papendaal

Zutendaal - Enkele jaren geleden werden er onder impuls van Frank Boonen, promotor van de kleinzeilerij bij zeilvereniging Noord-Limburg Maas en ondervoorzitter van de Belgische 5O5 Klassevereniging, onder de Limburgse jeugdzeilers enkele teams gevormd. Doel van de teams was om deel te nemen aan de binnenlandse en buitenlandse 5O5-wedstrijden. Ook twee beloftevolle Zutendaalse jeugdzeilers, Casper Martens en Stijn Oyen, kregen op die manier de kans om hun zeiltalent verder te ontwikkelen en ervaring op te doen in de nationale en internationale competitie. De voorbije weken waren hun agenda's alvast goed gevuld.

Tijdens het weekend van 21 en 22 april namen zij deel aan de 5O5-regatta in Bad Zwischenahn in Duitsland. Van Kim Van Assche, gangmaker van het Limburgse 5O5-team, kregen we het volgend verslag: "Toen onze wedstrijd in Platte Taille niet bleek door te gaan door te weinig voorinschrijvingen, kregen we deze tip van onze Duitse vrienden: Bad Zwischenahn in Duitsland, ergens ter hoogte van Groningen. Met 400 km afstand bleek dit nog een haalbare kaart, ook met onze drie teams Bas/Toon, Casper/Stijn en Kim/Lien in totaal 27 boten in de 5O5-klasse. Snel beslist dus. Zaterdag om 5 uur 's ochtends vertrokken we dan ook meteen en zo waren we rond 10 uur ter plaatse."

"Het was stralend weer en een zwakke en draaiende wind, en dat gaat ons goed af. Kim en Lien komen regelmatig bij de eerste boten aan de bovenwindse boei, maar ze kunnen dat helaas niet volhouden tot de finish. Bij Bas en Toon lukt dat wel. Zo stonden ze na drie races ze ’s avonds op een gedeelde eerste plaats. Dat zorgt even voor verwarring bij de Duitsers: wie zijn dat? Zondag is er meer en vooral een stabielere wind. Casper en Stijn komen beter in de wedstrijd, vooraan is het voor Bas en Toon moeilijker om zich te handhaven tussen de Duitse toppers - waaronder het eerste damesteam, dat ooit een manche op het WK won. Maar wat een prachtig zeilweekend werd het! Staat zeker genoteerd voor komend jaar!"

Limburg Sailing Team ook sterk te land

Op 1 mei verscheen het Limburg Sailing Team dan weer met acht deelnemers aan de meet van de Spartacus Run in Boom. Kim Van Assche: "Deze hindernissenloop is ons jaarlijkse uitstapje om eens te kijken hoe het met de conditie van onze zeilers zit. En dat zit nog steeds snor. Met Simon op plaats (1), Bas (9), Toon (11), Tijs (31), Jeroen (64), Kim (93), Casper (96) en Stijn (337) op een totaal van bijna 4000 deelnemers. We eindigen met Sailing Team Limburg in de teamrun op de tweede plaats van de meer dan 100 ingeschreven ploegen. Alleen het Belgisch Obstakel Race Team ging ons voor."

In België zijn dit jaar nog vijf 5O5-wedstrijden gepland waarvan één in Limburg. Wie het Limburgs 5O5-team in actie wil zien, moet op 25 en 36 augustus 2018 aan de Spaenjerd zijn in Kinrooi. Het jaarlijkse Open Limburgs Kampioenschap (OLK) mag beschouwd worden als de hoogmis van de Limburgse kleinzeilerij. U zal er onze Zutendaalse jeugdzeilers aan het werk zien op Optimist en Laser. Stijn en Casper zullen waarschijnlijk voor 5O5 kiezen, want deze tweedaagse regatta staat ook ingeschreven op de nationale zeilkalender van 5O5 Class Belgium. Allen daarheen!