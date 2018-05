Kate komt aan in Windsor (en toont zich voor het eerst sinds haar bevalling)

De Britse Kate Middleton is donderdag aangekomen aan het kasteel van Windsor, waar het huwelijk van haar schoonbroer prins Harry en Meghan Markle zaterdag plaatsvindt. Het was meteen ook de eerste keer dat de wereld een glimp van haar opving sinds de geboorte van de kleine prins Louis op 23 april.

Kate Middleton en William kwamen aan in hun zwarte auto, die de prins bestuurde. Ze droeg een rode, gebloemde jurk en een grote zonnebril. Het is de eerste keer sinds haar derde bevalling, nu bijna een maand geleden, dat de brunette in het openbaar verscheen. Er zijn ook beelden van Meghan Markle - in het wit! - opgedoken die arriveert op de locatie waar het straks allemaal zal gebeuren.

Duke and Duchess of Cambridge spent the afternoon at Windsor Castle with their children Prince George and Princess Charlotte for a rehearsal for the Royal Wedding of Prince Harry and Meghan, with the Cambridge's meeting the bride's mother for the first time. #KateMiddleton pic.twitter.com/eWSdqGacDT