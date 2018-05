Niet haar vader en niet haar moeder: prins Charles zal Meghan naar het altaar lopen

Harry’s vader prins Charles zal Meghan Markle naar het altaar lopen tijdens haar huwelijk, laat het Britse hof weten in een mededeling. Charles neemt de plaats in van Meghans vader Thomas Markle, die niet naar het huwelijk komt wegens gezondheidsredenen.

"Mevrouw Meghan Markle heeft gevraagd aan Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Wales om haar naar het altaar te begeleiden op haar trouwdag. De Prins van Wales is erg blij dat hij mevrouw Markle op deze manier in de familie mag verwelkomen". Dat deelde het Britse Hof vandaag mee op sociale media.

Aanvankelijk was die rol weggelegd voor Meghans vader, Thomas Markle (73), die prins Harry nog niet ontmoet heeft. Hij kwam eerder deze week in opspraak nadat showbizzsite TMZ bekendmaakte dat hij 100.000 pond kreeg voor geënsceneerde paparazzifoto’s. Daarop was onder meer te zien hoe hij een kostuum paste en in een internetcafé berichten over Harry en Meghan las om zich voor te bereiden op de royal wedding. Thomas Markle deed het naar eigen zeggen niet om het geld, wel omdat hij bang was dat de pers een verkeerd beeld van hem zou ophangen.

Toen dat uitlekte, liet Meghans vader weten dat hij niet naar het huwelijk zou komen omdat hij de aandacht niet van zijn dochter wilde afleiden. Daarna leek het er even op dat Meghan wilde dat hij toch zou komen, maar donderdag maakte het Hof bekend dat hij zou afhaken ‘om gezondheidsredenen’. Thomas Markle kreeg ook een kleine hartaanval en zou een operatie moeten ondergaan.

Eerst werd gezegd dat Meghans moeder, Doria Ragland (61), die haar in de auto naar de kerk zal begeleiden, haar ook naar het altaar zou brengen. Die rol neemt prins Charles nu op zich.